Суркова Спигина (Колбинцева) Агриппина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суркова Спигина (Колбинцева) Агриппина

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.07.1834

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1834

Отец: Колбинцевъ Иванъ

Мать: Колбинцева Авдотья Михайлова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
22.10.1862

Муж: Спигинъ Сурковъ Никифоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.04.1864

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Спигинъ Сурковъ Никифоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.06.1866

Дочь: Спигина Анна

Отец ребёнка: Спигинъ Сурковъ Никифоръ

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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