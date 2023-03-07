Суркова Спигина (Колбинцева) Агриппина
Место рождения
Дата рождения01.07.1834
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1834
Отец: Колбинцевъ Иванъ
Бракосочетание
22.10.1862
Рождение ребёнка
06.04.1864
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Спигинъ Сурковъ Никифоръ
Рождение ребёнка
13.06.1866
Дочь: Спигина Анна
Отец ребёнка: Спигинъ Сурковъ Никифоръ
Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан