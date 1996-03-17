Симонова (Орлова) Нина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симонова (Орлова) Нина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1952

Дата смерти

17.03.1996

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1952

Отец: Орлов Александр Семёнович

Мать: Орлова Серафима Иосифовна

Рождение ребёнка
26.09.1975

Сын: Симонов Александр Геннадьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
07.11.1977

Дочь: Наталья Геннадьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
16.02.1989

Сын: Симонов Константин Александрович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
17.03.1996
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