Симонова (Орлова) Нина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.06.1952
Дата смерти17.03.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1952
Рождение ребёнка
26.09.1975
Сын: Симонов Александр Геннадьевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
07.11.1977
Дочь: Наталья Геннадьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
16.02.1989
Сын: Симонов Константин Александрович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
17.03.1996