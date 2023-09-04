Киршбаум (Фон Путерен) Зинаида Дмитриевна
женский, родилась 04.01.1855
умерла 16.05.1929
ОтецФон Путерен Дмитрий Иванович1828 г.р.
МатьФон Путерен (Нарышкина) Екатерина Петровна05.05.1824 г.р.
Супруги
Киршбаум Николай Фёдорович14.12.1845 г.р.
Дети
Киршбаум Константин Николаевич09.10.1880 г.р.
Фридрих (Киршбаум) Ольга Николаевна1889 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1855
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.10.1880
Сын: Киршбаум Константин Николаевич
Отец ребёнка: Киршбаум Николай Фёдорович
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Фридрих (Киршбаум) Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Киршбаум Николай Фёдорович
Смерть
16.05.1929