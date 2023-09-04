Киршбаум (Фон Путерен) Зинаида Дмитриевна 04.01.1855 — найти родственников по фамилии на Familio

Киршбаум (Фон Путерен) Зинаида Дмитриевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 04.01.1855

умерла 16.05.1929

Отец
Фон Путерен Дмитрий Иванович1828 г.р.
Мать
Фон Путерен (Нарышкина) Екатерина Петровна05.05.1824 г.р.
Супруги
Киршбаум Николай Фёдорович14.12.1845 г.р.
Дети
Киршбаум Константин Николаевич09.10.1880 г.р.
Фридрих (Киршбаум) Ольга Николаевна1889 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1855

Отец: Фон Путерен Дмитрий Иванович

Мать: Фон Путерен (Нарышкина) Екатерина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киршбаум Николай Фёдорович

Рождение ребёнка
09.10.1880

Сын: Киршбаум Константин Николаевич

Отец ребёнка: Киршбаум Николай Фёдорович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Фридрих (Киршбаум) Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Киршбаум Николай Фёдорович

Смерть
16.05.1929

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