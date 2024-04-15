Котенко (Пархоменко) Анна Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котенко (Пархоменко) Анна Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.01.1886 ст.

Муж: Котенко Гавриил Кириллович

Николаевка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-F96L-B?i=434&cc=3511744&cat=1008700 | Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
20.12.1886 ст.

Дочь: Юлиания Гавриловна

Отец ребёнка: Котенко Гавриил Кириллович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
17.11.1888 ст.

Дочь: Екатерина Гавриловна

Отец ребёнка: Котенко Гавриил Кириллович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SWG-R?i=591&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
05.10.1889 ст.
Кровное, Сумська область
Харитина Павловна Ковалева
Рождение ребёнка
08.07.1891 ст.

Сын: Котенко Леонтий Гаврилович

Отец ребёнка: Котенко Гавриил Кириллович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
17.11.1893 ст.

Дочь: Матрона Гавриловна

Отец ребёнка: Котенко Гавриил Кириллович

Кровное, Сумська область
Восприемник
31.08.1897 ст.
Николаевка, Сумська область
Елизавета Яковлевна Пархоменко
Восприемник
13.05.1902 ст.
Николаевка, Сумська область
Федор Яковлевич Пархоменко
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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