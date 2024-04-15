Котенко (Пархоменко) Анна Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
12.01.1886 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-F96L-B?i=434&cc=3511744&cat=1008700 | Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
20.12.1886 ст.
Дочь: Юлиания Гавриловна
Отец ребёнка: Котенко Гавриил Кириллович
Рождение ребёнка
17.11.1888 ст.
Дочь: Екатерина Гавриловна
Отец ребёнка: Котенко Гавриил Кириллович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SWG-R?i=591&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
05.10.1889 ст.
Харитина Павловна Ковалева
Рождение ребёнка
08.07.1891 ст.
Сын: Котенко Леонтий Гаврилович
Отец ребёнка: Котенко Гавриил Кириллович
Рождение ребёнка
17.11.1893 ст.
Дочь: Матрона Гавриловна
Отец ребёнка: Котенко Гавриил Кириллович
Восприемник
31.08.1897 ст.
Елизавета Яковлевна Пархоменко
Восприемник
13.05.1902 ст.
Федор Яковлевич Пархоменко
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно