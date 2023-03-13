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(Базлова) Марія
(Базлова) Марія
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1891
Пол
Женский
Отец
Базловъ Семенъ
1858 г.р.
Мать
Базлова (Колбанова) Ксенія
1859 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец:
Базловъ Семенъ
Мать:
Базлова Ксенія
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