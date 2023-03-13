(Базлова) Марія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Базлова) Марія

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Пол

Женский

Отец

1858 г.р.

Мать

1859 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Базловъ Семенъ

Мать: Базлова Ксенія

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