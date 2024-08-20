Панарина Пелагея Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Панарин Иван Ильич
Рождение ребёнка
03.09.1895
Дочь: Махонина (Панарина) Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Панарин Иван Ильич
Рождение ребёнка
25.06.1898
Отец ребёнка: Панарин Иван Ильич
Рождение ребёнка
23.01.1900
Дочь: (Панарина) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Панарин Иван Ильич
Рождение ребёнка
20.07.1904
Дочь: (Панарина) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Панарин Иван Ильич
Рождение ребёнка
15.10.1908
Отец ребёнка: Панарин Иван Ильич
Рождение ребёнка
15.10.1908
Отец ребёнка: Панарин Иван Ильич
Рождение ребёнка
15.05.1910
Отец ребёнка: Панарин Иван Ильич
Смерть
Неизвестно