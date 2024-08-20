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Панарина Пелагея Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панарин Иван Ильич

Рождение ребёнка
03.09.1895

Дочь: Махонина (Панарина) Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Панарин Иван Ильич

Рождение ребёнка
25.06.1898

Сын: Панарин Петр Иванович

Отец ребёнка: Панарин Иван Ильич

Рождение ребёнка
23.01.1900

Дочь: (Панарина) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Панарин Иван Ильич

Рождение ребёнка
20.07.1904

Дочь: (Панарина) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Панарин Иван Ильич

Рождение ребёнка
15.10.1908

Сын: Панарин Кузьма Иванович

Отец ребёнка: Панарин Иван Ильич

Рождение ребёнка
15.10.1908

Сын: Панарин Иван Иванович

Отец ребёнка: Панарин Иван Ильич

Рождение ребёнка
15.05.1910

Сын: Панарин Степан Иванович

Отец ребёнка: Панарин Иван Ильич

Смерть
Неизвестно

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