Баскакова (Привалова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Приваловъ Семенъ
Мать: Привалова Ксения
Рождение ребёнка
21.08.1883
Сын: Баскаковъ Петръ
Отец ребёнка: Баскаковъ Филимонъ
Рождение ребёнка
14.09.1885
Сын: Баскаковъ Никита
Отец ребёнка: Баскаковъ Филимонъ
Рождение ребёнка
15.02.1892
Сын: Баскаковъ Павелъ
Отец ребёнка: Баскаковъ Филимонъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баскаковъ Филимонъ