Баскакова (Привалова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баскакова (Привалова) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Приваловъ Семенъ

Мать: Привалова Ксения

Рождение ребёнка
21.08.1883

Сын: Баскаковъ Петръ

Отец ребёнка: Баскаковъ Филимонъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.09.1885

Сын: Баскаковъ Никита

Отец ребёнка: Баскаковъ Филимонъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.02.1892

Сын: Баскаковъ Павелъ

Отец ребёнка: Баскаковъ Филимонъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баскаковъ Филимонъ

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