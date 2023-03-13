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Калякинъ Никифоръ

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Место рождения

Орловка, Курмыжскаго уезда

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1717 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1757 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Калякинъ Василий

Мать: не указана

Орловка, Курмыжскаго уезда
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Аксинья

Мать ребёнка: Калякина Агафья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калякина Агафья

Смерть
Неизвестно
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