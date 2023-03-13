Калякинъ Никифоръ
Место рожденияОрловка, Курмыжскаго уезда
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Калякинъ Василий
Мать: не указана
Орловка, Курмыжскаго уезда
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Аксинья
Мать ребёнка: Калякина Агафья
Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Калякина Агафья
Смерть
Неизвестно