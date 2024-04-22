Ирина Константинова
Место рождения
Дата рождения29.04.1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1875 ст.
Отец: Константин Платонов
Мать: Акулина Иванова
Крещение
29.04.1875 ст.
Святых Бориса и Глеба церковь, Дьяково, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: той же деревни крестьянин Прокопий Михайлов и крестьянина Петра Иванова жена Мария Платонова Таинство крещения совершал приходский священник Феодор Лукин Смирнов
Смерть
Неизвестно