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Ирина Константинова

Место рождения

Палашкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

29.04.1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1855 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1875 ст.

Отец: Константин Платонов

Мать: Акулина Иванова

Палашкино, Рузский, Московская область
Крещение
29.04.1875 ст.
Святых Бориса и Глеба церковь, Дьяково, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: той же деревни крестьянин Прокопий Михайлов и крестьянина Петра Иванова жена Мария Платонова Таинство крещения совершал приходский священник Феодор Лукин Смирнов
Смерть
Неизвестно
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