Тарновская (Замойская) Роза Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Тарновская (Замойская) Роза

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Неизвестно, село Высоцко, Лашки, Ярославский повят, Подкарпатское воеводство, Царство Польское, Российская Империя

умерла 06.04.1998, коммуна Лайи-ан-Валь, Луара, Центр, Французская Республика

Супруги
Тарновский Юлиуш Габриэль08.06.1901 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

село Высоцко, Лашки, Ярославский повят, Подкарпатское воеводство, Царство Польское, Российская Империя

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарновский Юлиуш Габриэль

город Коньске, Коньский повят, Свентокшиское воеводство, Царство Польское, Российская Империя

Смерть
06.04.1998
коммуна Лайи-ан-Валь, Луара, Центр, Французская Республика

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