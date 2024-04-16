Тарновская (Замойская) Роза
женский, родилась Неизвестно, село Высоцко, Лашки, Ярославский повят, Подкарпатское воеводство, Царство Польское, Российская Империя
умерла 06.04.1998, коммуна Лайи-ан-Валь, Луара, Центр, Французская Республика
Супруги
Тарновский Юлиуш Габриэль08.06.1901 г.р.
- СобытияСобытия
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
село Высоцко, Лашки, Ярославский повят, Подкарпатское воеводство, Царство Польское, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно
город Коньске, Коньский повят, Свентокшиское воеводство, Царство Польское, Российская Империя
Смерть
06.04.1998
коммуна Лайи-ан-Валь, Луара, Центр, Французская Республика