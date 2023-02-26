Жильцова Ирина Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смерти25.05.1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.06.1879
Сын: Жильцов Иван Силин
Отец ребёнка: Жильцов Силай Григорьев
Рождение ребёнка
23.07.1884
Дочь: Жильцова Анна Силина
Отец ребёнка: Жильцов Силай Григорьев
Рождение ребёнка
04.10.1886
Отец ребёнка: Жильцов Силай Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.05.1892
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
Галискинское кладбище