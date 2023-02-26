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Жильцова Ирина Филиппова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

25.05.1892

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.06.1879

Сын: Жильцов Иван Силин

Отец ребёнка: Жильцов Силай Григорьев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.07.1884

Дочь: Жильцова Анна Силина

Отец ребёнка: Жильцов Силай Григорьев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.10.1886

Сын: Жильцов Алексей Силаев

Отец ребёнка: Жильцов Силай Григорьев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жильцов Силай Григорьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жильцов Силай Григорьев

Смерть
25.05.1892
Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
Галискинское кладбище
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