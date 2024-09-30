Барндык Петр Адамович
Место рождения
Дата рождения08.01.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1888
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Барндык Софья Петровна
Рождение ребёнка
20.11.1912
Мать ребёнка: Барндык Софья Петровна
Рождение ребёнка
04.03.1914
Мать ребёнка: Барндык Софья Петровна
Рождение ребёнка
14.07.1915
Дочь: (Барндык) Мария Петровна
Мать ребёнка: Барндык Софья Петровна
Рождение ребёнка
30.01.1917
Дочь: (Барндык) Эльза Петровна
Мать ребёнка: Барндык Софья Петровна
Рождение ребёнка
15.09.1918
Дочь: (Барндык) Хильда Петровна
Мать ребёнка: Барндык Софья Петровна
Рождение ребёнка
22.02.1919
Дочь: (Барндык) Хильда Петровна
Мать ребёнка: Барндык Софья Петровна
Смерть
Неизвестно