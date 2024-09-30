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Барндык Петр Адамович

Место рождения

Рудемилли, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

08.01.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1888

Отец: Барндык Адам Андреевич

Мать: Барндык (Олонен) Катарина Генриковна

Рудемилли, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Барндык Софья Петровна

Рождение ребёнка
20.11.1912

Сын: Барндык Иван Петрович

Мать ребёнка: Барндык Софья Петровна

Рудемилли, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
04.03.1914

Сын: Барндык Николай Петрович

Мать ребёнка: Барндык Софья Петровна

Рудемилли, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
14.07.1915

Дочь: (Барндык) Мария Петровна

Мать ребёнка: Барндык Софья Петровна

Рудемилли, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
30.01.1917

Дочь: (Барндык) Эльза Петровна

Мать ребёнка: Барндык Софья Петровна

Рудемилли, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
15.09.1918

Дочь: (Барндык) Хильда Петровна

Мать ребёнка: Барндык Софья Петровна

Рудемилли, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
22.02.1919

Дочь: (Барндык) Хильда Петровна

Мать ребёнка: Барндык Софья Петровна

Рудемилли, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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