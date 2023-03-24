Rosilainen (Heinonen) Maria Juhontytär
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1847
Дата смерти16.01.1929
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.06.1872
Kiekua, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
10.06.1873
Сын: Rosilainen Pekka Antinpoika
Отец ребёнка: Rosilainen Antti Pekanpoika
Kiekua, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Susanna Antintytär
Отец ребёнка: Rosilainen Antti Pekanpoika
Рождение ребёнка
07.06.1875
Дочь: Anna Antintytär
Отец ребёнка: Rosilainen Antti Pekanpoika
Kiekua, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
15.07.1877
Дочь: Johanna Antintytär
Отец ребёнка: Rosilainen Antti Pekanpoika
Рождение ребёнка
27.05.1880
Сын: Rosilainen Juho Antinpoika
Отец ребёнка: Rosilainen Antti Pekanpoika
Kiekua, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
06.04.1883
Сын: Rosilainen Antti Antinpoika
Отец ребёнка: Rosilainen Antti Pekanpoika
Kiekua, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
02.05.1886
Дочь: Susanna Antintytär
Отец ребёнка: Rosilainen Antti Pekanpoika
Kiekua, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
29.06.1889
Дочь: Moilanen Iida Antintytär
Отец ребёнка: Rosilainen Antti Pekanpoika
Kiekua, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Смерть
16.01.1929