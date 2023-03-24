Rosilainen (Heinonen) Maria Juhontytär — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Rosilainen (Heinonen) Maria Juhontytär

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1847

Дата смерти

16.01.1929

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1850 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.06.1872

Муж: Rosilainen Antti Pekanpoika

Kiekua, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
10.06.1873

Сын: Rosilainen Pekka Antinpoika

Отец ребёнка: Rosilainen Antti Pekanpoika

Kiekua, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Susanna Antintytär

Отец ребёнка: Rosilainen Antti Pekanpoika

Рождение ребёнка
07.06.1875

Дочь: Anna Antintytär

Отец ребёнка: Rosilainen Antti Pekanpoika

Kiekua, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
15.07.1877

Дочь: Johanna Antintytär

Отец ребёнка: Rosilainen Antti Pekanpoika

Рождение ребёнка
27.05.1880

Сын: Rosilainen Juho Antinpoika

Отец ребёнка: Rosilainen Antti Pekanpoika

Kiekua, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
06.04.1883

Сын: Rosilainen Antti Antinpoika

Отец ребёнка: Rosilainen Antti Pekanpoika

Kiekua, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
02.05.1886

Дочь: Susanna Antintytär

Отец ребёнка: Rosilainen Antti Pekanpoika

Kiekua, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
29.06.1889

Дочь: Moilanen Iida Antintytär

Отец ребёнка: Rosilainen Antti Pekanpoika

Kiekua, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Смерть
16.01.1929
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