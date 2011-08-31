Никулин Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никулин Валерий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1949

Дата смерти

31.08.2011

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1922 г.р.

Жена

1950 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1949

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Никулина Анна

Рождение ребёнка
14.05.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Никулина Валентина

Рождение ребёнка
17.10.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Никулина Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никулина Валентина

Смерть
31.08.2011
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