Никулин Валерий
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1949
Дата смерти31.08.2011
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1949
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Никулина Анна
Рождение ребёнка
14.05.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Никулина Валентина
Рождение ребёнка
17.10.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Никулина Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Никулина Валентина
Смерть
31.08.2011