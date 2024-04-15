Белокур Филипп Кондратьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелокур Филипп Кондратьевич

Белокур Филипп Кондратьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

До 1875

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Белокур Кондратий Кириллович

Мать: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
19.08.1864 ст.
Хотень, Сумська область
Лаврентий Степанович Карпенко
Восприемник
20.11.1864 ст.
Хотень, Сумська область
Григорий Исидорович Белокур
Восприемник
26.11.1864 ст.
Хотень, Сумська область
Яков Дмитриевич Белокур
Восприемник
24.03.1866 ст.
Хотень, Сумська область
Захар Иванович Поляков
Восприемник
25.05.1869 ст.
Хотень, Сумська область
Георгий Васильевич Бугаец
Восприемник
04.08.1870 ст.
Хотень, Сумська область
Евдокия Антоновна Пархоменко
Рождение ребёнка
27.12.1870 ст.

Сын: Белокур Василий Филиппович

Мать ребёнка: Белокур Матрона Васильевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7N1-Y?i=283&cc=3511744
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белокур Матрона Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
До 1875
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close