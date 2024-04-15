Белокур Филипп Кондратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиДо 1875
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Белокур Кондратий Кириллович
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
19.08.1864 ст.
Лаврентий Степанович Карпенко
Восприемник
20.11.1864 ст.
Григорий Исидорович Белокур
Восприемник
26.11.1864 ст.
Яков Дмитриевич Белокур
Восприемник
24.03.1866 ст.
Захар Иванович Поляков
Восприемник
25.05.1869 ст.
Георгий Васильевич Бугаец
Восприемник
04.08.1870 ст.
Евдокия Антоновна Пархоменко
Рождение ребёнка
27.12.1870 ст.
Сын: Белокур Василий Филиппович
Мать ребёнка: Белокур Матрона Васильевна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7N1-Y?i=283&cc=3511744
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1875