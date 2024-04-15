Белокур Леонтий Федорович
Место рождения
Дата рождения17.06.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1885 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PC-R?i=288&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
18.06.1885 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
27.07.1903 ст.
Пантелеймон Романович Белокур
Восприемник
14.01.1906 ст.
Иван Романович Белокур
Бракосочетание
07.11.1910 ст.
Жена: Белокур Ирина Николаевна
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JS22-B?i=107&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
21.09.1911 ст.
Дочь: Ефросиния Леонтьевна
Мать ребёнка: Белокур Ирина Николаевна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS4K-3?i=923&cc=3511744&cat=1008700
Смерть
Неизвестно