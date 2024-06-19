Галимъян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галимъян

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ренат Галимъянович

Мать ребёнка: (Сагитова) Венера Бадретдиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эльвира Галимъяновна

Мать ребёнка: (Сагитова) Венера Бадретдиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Сагитова) Венера Бадретдиновна

Смерть
Неизвестно

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