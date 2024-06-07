Одинцова Парасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Одинцова Парасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1665

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1665

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1697

Дочь: (Одинцова) Марфа Яковлевна

Отец ребёнка: Одинцов Яков Григорев

Рождение ребёнка
1701

Дочь: (Одинцова) Федосья Яковлевна

Отец ребёнка: Одинцов Яков Григорев

Рождение ребёнка
1704

Сын: Одинцов Мосей Яковлевич

Отец ребёнка: Одинцов Яков Григорев

Рождение ребёнка
1707

Сын: Одинцов Матвей Яковлевич

Отец ребёнка: Одинцов Яков Григорев

Рождение ребёнка
1711

Дочь: (Одинцова) Парасковья Яковлевна

Отец ребёнка: Одинцов Яков Григорев

Рождение ребёнка
1711

Сын: Одинцов Тихон Яковлевич

Отец ребёнка: Одинцов Яков Григорев

Рождение ребёнка
1713

Сын: Одинцов Гурий Яковлевич

Отец ребёнка: Одинцов Яков Григорев

Смерть
Неизвестно

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