Одинцова Парасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1665
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1665
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1697
Дочь: (Одинцова) Марфа Яковлевна
Отец ребёнка: Одинцов Яков Григорев
Рождение ребёнка
1701
Дочь: (Одинцова) Федосья Яковлевна
Отец ребёнка: Одинцов Яков Григорев
Рождение ребёнка
1704
Отец ребёнка: Одинцов Яков Григорев
Рождение ребёнка
1707
Отец ребёнка: Одинцов Яков Григорев
Рождение ребёнка
1711
Дочь: (Одинцова) Парасковья Яковлевна
Отец ребёнка: Одинцов Яков Григорев
Рождение ребёнка
1711
Отец ребёнка: Одинцов Яков Григорев
Рождение ребёнка
1713
Отец ребёнка: Одинцов Яков Григорев
Смерть
Неизвестно