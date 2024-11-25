Алексеев Андрей
мужской, родился 20.11.1810
Мать(Андреева) Домника1782 г.р.
ОтецВасильев Алексей1781 г.р.
Дети
(Андреева) Александра1835 г.р.
Кинеев Лука1837 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1810
Отец: Васильев Алексей
Мать: (Андреева) Домника
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1835
Дочь: (Андреева) Александра
Мать ребёнка: Кинеев (Кондратова) Акилина
Рождение ребёнка
1837
Сын: Кинеев Лука
Мать ребёнка: Кинеев (Кондратова) Акилина