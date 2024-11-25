Алексеев Андрей 20.11.1810 — найти родственников по фамилии на Familio

Алексеев Андрей

Автор
ЮН
Нифатов Ю.

мужской, родился 20.11.1810

Мать
(Андреева) Домника1782 г.р.
Отец
Васильев Алексей1781 г.р.
Дети
(Андреева) Александра1835 г.р.
Кинеев Лука1837 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1810

Отец: Васильев Алексей

Мать: (Андреева) Домника

Работа или профессия
Неизвестно

Рождение ребёнка
1835

Дочь: (Андреева) Александра

Мать ребёнка: Кинеев (Кондратова) Акилина

Рождение ребёнка
1837

Сын: Кинеев Лука

Мать ребёнка: Кинеев (Кондратова) Акилина

Мы используем куки для улучшения работы сайта.