Лебедева Ксения Ефимовна
Место рождения
Дата рождения20.01.1888
Дата смерти17.02.1985
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1888
Отец: Лебедев Ефим Андреевич
Мать: Екатерина Галактионовна
Крещение
24.01.1888
Русский Студенец, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
священник Яков Нечаев
Смерть
17.02.1985
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
похоронена на Самосыровском кладбище