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Лебедева Ксения Ефимовна

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Место рождения

Среднее Алькеево, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

20.01.1888

Дата смерти

17.02.1985

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1888

Отец: Лебедев Ефим Андреевич

Мать: Екатерина Галактионовна

Среднее Алькеево, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Крещение
24.01.1888
Русский Студенец, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
священник Яков Нечаев
Смерть
17.02.1985
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
похоронена на Самосыровском кладбище
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