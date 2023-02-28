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Борисенко Андрей Андреевич
Борисенко Андрей Андреевич
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Место рождения
Сочи
, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Дата рождения
1990
Пол
Мужской
Отец
Борисенко Андрей Анатольевич
1965 г.р.
Мать
Борисенко (Богатёнкова) Галина Александровна
1967 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1990
Отец:
Борисенко Андрей Анатольевич
Мать:
Борисенко Галина Александровна
Сочи
, город-курорт Сочи, Краснодарский край
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