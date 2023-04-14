Кочерова Ольга Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.02.1882
Сын: Кочеров Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Кочеров Андрей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Кочеров Андрей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Кочерова Анна Андреевна
Отец ребёнка: Кочеров Андрей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Кочерова Матрона Андреевна
Отец ребёнка: Кочеров Андрей Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно