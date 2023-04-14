Кочерова Ольга Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочерова Ольга Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1882

Сын: Кочеров Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Кочеров Андрей Дмитриевич

Пушкари, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Кочеров Иван Андреевич

Отец ребёнка: Кочеров Андрей Дмитриевич

Пушкари, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Кочерова Анна Андреевна

Отец ребёнка: Кочеров Андрей Дмитриевич

Пушкари, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Кочерова Матрона Андреевна

Отец ребёнка: Кочеров Андрей Дмитриевич

Пушкари, город Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочеров Андрей Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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