Колосов Алексей Леонтьевич
Место рожденияд. Сиринская
Дата рождения1674
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1674
Отец: Колосов Лев (Леонтий?) Титович
д. Сиринская
Рождение ребёнка
1682
Дочь: Марья Алексеевна
д Сиринская
Рождение ребёнка
1702
д. Сиринская
Рождение ребёнка
1707
Сын: Колосов Еремей Алексеевич
д. Сиринская
Рождение ребёнка
1711
Дочь: Летовальцева Елена Алексеевна
д. Сиринская
Рождение ребёнка
1712
д. Сиринская
Смерть
Неизвестно