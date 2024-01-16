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Колосов Алексей Леонтьевич

Место рождения

д. Сиринская

Дата рождения

1674

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1674

Отец: Колосов Лев (Леонтий?) Титович

Мать: не указана

д. Сиринская
Рождение ребёнка
1682

Дочь: Марья Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

д Сиринская
Рождение ребёнка
1702

Сын: Колосов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

д. Сиринская
Рождение ребёнка
1707

Сын: Колосов Еремей Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

д. Сиринская
Рождение ребёнка
1711

Дочь: Летовальцева Елена Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

д. Сиринская
Рождение ребёнка
1712

Сын: Колосов Сидор Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

д. Сиринская
Смерть
Неизвестно
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