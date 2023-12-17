Вуколов Филипп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вуколов Филипп

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вуколов ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.12.1918

Дочь: Ивашкина Татьяна Филипповна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
19.03.1921

Дочь: Лёвина Зинаида Филипповна

Мать ребёнка: не указана

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вуколов Григорий Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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