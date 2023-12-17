Вуколов Филипп
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вуколов ?
Рождение ребёнка
20.12.1918
Дочь: Ивашкина Татьяна Филипповна
Рождение ребёнка
19.03.1921
Дочь: Лёвина Зинаида Филипповна
Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вуколов Григорий Филиппович
Смерть
Неизвестно