Борисов Василий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.11.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Борисова (Ивах) Тамара Емельяновна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно