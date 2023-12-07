Борисов Василий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисов Василий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борисова (Ивах) Тамара Емельяновна

Рождение ребёнка
13.11.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Борисова (Ивах) Тамара Емельяновна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

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