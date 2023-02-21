Юркова Акилина Исаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.02.1839 ст.
Отец ребёнка: Юрков Никифор Матвеев
Рождение ребёнка
Около 1840
Отец ребёнка: Юрков Никифор Матвеев
Рождение ребёнка
Около 1844
Отец ребёнка: Юрков Никифор Матвеев
Рождение ребёнка
06.02.1849 ст.
Дочь: Юркова Мария Никифорова
Отец ребёнка: Юрков Никифор Матвеев
Рождение ребёнка
Около 1854
Отец ребёнка: Юрков Никифор Матвеев
Рождение ребёнка
13.02.1856 ст.
Отец ребёнка: Юрков Никифор Матвеев
Рождение ребёнка
05.08.1864 ст.
Отец ребёнка: Юрков Никифор Матвеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно