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Юркова Акилина Исаева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1820 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.02.1839 ст.

Сын: Юрков Симеон Никифоров

Отец ребёнка: Юрков Никифор Матвеев

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Юрков Феодор Никифоров

Отец ребёнка: Юрков Никифор Матвеев

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Юрков Архип Никифоров

Отец ребёнка: Юрков Никифор Матвеев

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.02.1849 ст.

Дочь: Юркова Мария Никифорова

Отец ребёнка: Юрков Никифор Матвеев

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Юрков Митрофан Никифоров

Отец ребёнка: Юрков Никифор Матвеев

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.02.1856 ст.

Сын: Юрков Тимофей Никифоров

Отец ребёнка: Юрков Никифор Матвеев

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.08.1864 ст.

Сын: Юрков Максим Никифорович

Отец ребёнка: Юрков Никифор Матвеев

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юрков Никифор Матвеев

Смерть
Неизвестно
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