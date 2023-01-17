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Юрков Феодор Никифорович

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Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

До 1884

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Юрков Никифор Матвеевич

Мать: Юркова Акилина Исаева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.11.1865 ст.

Сын: Юрков Андрей Фёдорович

Мать ребёнка: Юркова Акилина Авксентиева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.11.1867 ст.

Дочь: Крахинская Екатерина Фёдоровна

Мать ребёнка: Юркова Акилина Авксентиева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юркова Акилина Авксентиева

Смерть
До 1884
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