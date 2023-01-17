Юрков Феодор Никифорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиДо 1884
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: Юрков Никифор Матвеевич
Мать: Юркова Акилина Исаева
Рождение ребёнка
26.11.1865 ст.
Мать ребёнка: Юркова Акилина Авксентиева
Рождение ребёнка
07.11.1867 ст.
Дочь: Крахинская Екатерина Фёдоровна
Мать ребёнка: Юркова Акилина Авксентиева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1884