Quintanilla Muñoz Pepe
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Polo Rafaela
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Polo Rafaela
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Polo Rafaela
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Polo Rafaela
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Quintanilla Polo Ana
Мать ребёнка: Polo Rafaela