Quintanilla Muñoz Pepe — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Quintanilla Muñoz Pepe

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

OK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Quintanilla Martinez Valentin

Мать: Muñoz Rodenas Maria Dolores

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Polo Rafaela

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Quintanilla Polo Rafael

Мать ребёнка: Polo Rafaela

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Quintanilla Polo Pepito

Мать ребёнка: Polo Rafaela

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Quintanilla Polo Carlos

Мать ребёнка: Polo Rafaela

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Quintanilla Polo Ana

Мать ребёнка: Polo Rafaela

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