Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Соколова Маргарита Степановна
Соколова Маргарита Степановна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Минеев Степан Иванович
Мать
Минеева (Касымова) Серафима (Самжиталега) Михайловна
1920 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПТ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Минеев Степан Иванович
Мать:
Минеева Серафима Михайловна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия