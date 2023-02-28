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Романов Маркелл Прокофьевич

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

23.12.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1882

Отец: Романов Прокофий Петрович

Мать: Романова Ирина Филатова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
19.01.1901

Жена: Романова (однодворка) Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
02.12.1901

Дочь: Анна Маркеловна

Мать ребёнка: Романова (однодворка) Евдокия Яковлевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.09.1903

Дочь: Надежда Маркеловна

Мать ребёнка: Романова (однодворка) Евдокия Яковлевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.10.1905

Сын: Романов Виктор Маркелович

Мать ребёнка: Романова (однодворка) Евдокия Яковлевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.05.1907

Дочь: Ольга Маркеловна

Мать ребёнка: Романова (однодворка) Евдокия Яковлевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.11.1909

Дочь: Зоя Маркеловна

Мать ребёнка: Романова (однодворка) Евдокия Яковлевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.01.1912

Сын: Романов Анатолий Маркелович

Мать ребёнка: Романова (однодворка) Евдокия Яковлевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.02.1914

Сын: Романов Николай Маркелович

Мать ребёнка: Романова (однодворка) Евдокия Яковлевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.07.1919

Дочь: Людмила Маркеловна

Мать ребёнка: Романова (однодворка) Евдокия Яковлевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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