Романов Маркелл Прокофьевич
Место рождения
Дата рождения23.12.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1882
Отец: Романов Прокофий Петрович
Мать: Романова Ирина Филатова
Бракосочетание
19.01.1901
Рождение ребёнка
02.12.1901
Дочь: Анна Маркеловна
Мать ребёнка: Романова (однодворка) Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
06.09.1903
Дочь: Надежда Маркеловна
Мать ребёнка: Романова (однодворка) Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
17.10.1905
Сын: Романов Виктор Маркелович
Мать ребёнка: Романова (однодворка) Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
13.05.1907
Дочь: Ольга Маркеловна
Мать ребёнка: Романова (однодворка) Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
22.11.1909
Дочь: Зоя Маркеловна
Мать ребёнка: Романова (однодворка) Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
02.01.1912
Сын: Романов Анатолий Маркелович
Мать ребёнка: Романова (однодворка) Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
23.02.1914
Сын: Романов Николай Маркелович
Мать ребёнка: Романова (однодворка) Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
10.07.1919
Дочь: Людмила Маркеловна
Мать ребёнка: Романова (однодворка) Евдокия Яковлевна
Смерть
Неизвестно