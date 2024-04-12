Малыгина (-) Елена (Григорьева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малыгина (-) Елена (Григорьева)

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Малыгин Нил Иванович

Отец ребёнка: Малыгин Иван Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Татьяна (Наталья) Ивановна

Отец ребёнка: Малыгин Иван Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Малыгин Филипп Иванович

Отец ребёнка: Малыгин Иван Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Малыгин Иван Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Малыгин Иван Иванович

Отец ребёнка: Малыгин Иван Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малыгин Иван Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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