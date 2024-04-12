Малыгина (-) Елена (Григорьева)
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Рождение ребёнка
1834
Сын: Малыгин Нил Иванович
Отец ребёнка: Малыгин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Татьяна (Наталья) Ивановна
Отец ребёнка: Малыгин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Малыгин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Малыгин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Малыгин Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно