Ульяна Лазарева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяна Лазарева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Фотиния (Трофимова)

Отец ребёнка: Данила Кодратов

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1793

Сын: Иван Данилин

Отец ребёнка: Данила Кодратов

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1799

Сын: Василий ст

Отец ребёнка: Данила Кодратов

Рождение ребёнка
26.03.1803

Сын: Василий Данилов

Отец ребёнка: Данила Кодратов

д.Конашенки
Рождение ребёнка
1804

Сын: Филипп Данилов

Отец ребёнка: Данила Кодратов

Смерть
Неизвестно
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