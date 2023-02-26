Ульяна Лазарева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Фотиния (Трофимова)
Отец ребёнка: Данила Кодратов
Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1793
Сын: Иван Данилин
Отец ребёнка: Данила Кодратов
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1799
Сын: Василий ст
Отец ребёнка: Данила Кодратов
Рождение ребёнка
26.03.1803
Сын: Василий Данилов
Отец ребёнка: Данила Кодратов
д.Конашенки
Рождение ребёнка
1804
Сын: Филипп Данилов
Отец ребёнка: Данила Кодратов
Смерть
Неизвестно