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Божков Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1912

Отец: Божков Иван Яковлевич

Мать: Божкова (Куприянова) Евдокия Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Радутова Нина Алексеевна

Мать ребёнка: Божкова Агафья Стефановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Божкова Агафья Стефановна

Рождение ребёнка
24.11.1933

Дочь: Зайцева Варвара Алексеевна

Мать ребёнка: Божкова Агафья Стефановна

Рождение ребёнка
01.01.1938

Сын: Божков Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Божкова Агафья Стефановна

Смерть
Неизвестно

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