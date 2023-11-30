Божков Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1912
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Радутова Нина Алексеевна
Мать ребёнка: Божкова Агафья Стефановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.11.1933
Дочь: Зайцева Варвара Алексеевна
Мать ребёнка: Божкова Агафья Стефановна
Рождение ребёнка
01.01.1938
Сын: Божков Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Божкова Агафья Стефановна
Смерть
Неизвестно