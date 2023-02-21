Чучулин Никита Фаддеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.02.1906 ст.
Мать ребёнка: Чучулина Евдокия Родионовна
Запись о рождении и крещении сделана в имении Карасан Ялтинского уезда Таврической губернии.
Место жительства
1906 ст.
Радинск, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Крестьянин деревни Радинской Усохской волости Трубчевского уезда Орловской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно