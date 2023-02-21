Войтенко Михаил Прохорович
Место рожденияд.Поспелиха
Дата рождения07.11.1921
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Поспелиха
Рождение ребёнка
16.07.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Войтенко Валентина Васильевна
д.Поспелиха
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно