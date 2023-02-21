Войтенко Михаил Прохорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Войтенко Михаил Прохорович

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Место рождения

д.Поспелиха

Дата рождения

07.11.1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Поспелиха
Рождение ребёнка
16.07.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Войтенко Валентина Васильевна

д.Поспелиха
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Войтенко Валентина Васильевна

Смерть
Неизвестно
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