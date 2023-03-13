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(Бухвалова) Марфа
(Бухвалова) Марфа
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1788
Дата смерти
1796
Пол
Женский
Отец
Бухваловъ Алексей
1751 г.р.
Мать
Бухвалова Марфа
1752 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец:
Бухваловъ Алексей
Мать:
Бухвалова Марфа
Смерть
1796
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