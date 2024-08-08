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Шелобанов Василий Никитович

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Место рождения

Россия, д. Коврево, Егорьевский уезд

Дата рождения

16.01.1899

Дата смерти

?.03.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1896 г.р.

Дети

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шелобанова (Горячева) Акилина Иосифовна

Рождение ребёнка
1933

Дочь: (Шелобанова) Мария

Мать ребёнка: Шелобанова (Горячева) Акилина Иосифовна

Смерть
?.03.1943
Причина смерти: На войне

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