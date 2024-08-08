Шелобанов Василий Никитович
Место рожденияРоссия, д. Коврево, Егорьевский уезд
Дата рождения16.01.1899
Дата смерти?.03.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1933
Дочь: (Шелобанова) Мария
Мать ребёнка: Шелобанова (Горячева) Акилина Иосифовна
Смерть
?.03.1943
Причина смерти: На войне