Остриков Михаил ?????? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОстриков Михаил ??????

Остриков Михаил ??????

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Востриков Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Сын: Остриков Максим Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Остриков Василий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Остриков Иван Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Остриков Симон Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Остриков Андрей Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Остриков Ипат Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беляевская Прасковья (Паша) Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close