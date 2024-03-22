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Шутов Антон Петрович

Место рождения

Шеровичи, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1914

Дата смерти

06.07.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Шеровичи, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Работа или профессия
До 18.09.1941
241 СП, ком. отдел.
Арест
18.09.1941
Партийность б/п Работа 241 СП, ком. отдел. Мера пресечения арестован Обстоятельства ареста ОО НКВД Северо-Кавказского ВО Изменение меры пресечения содержался: тюрьма г. Ростов-на-Дону
Осуждение
07.05.1942
Осуждён Военный трибунал Сибирского ВО Дата осуждения 7 мая 1942 Обвинение по ст. 58 - 1"б" Приговор ВМН
Смерть
06.07.1942
ВМН Архивное дело 29681-с. Источник Книга памяти Смоленской обл. - т.7
Реабилитация осужденного
31.03.2003
Военная прокуратура Сибирского ВО
Упоминание
Около 2022
https://base.memo.ru/person/show/2139847
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