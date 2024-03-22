Шутов Антон Петрович
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смерти06.07.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Работа или профессия
До 18.09.1941
241 СП, ком. отдел.
Арест
18.09.1941
Партийность б/п Работа 241 СП, ком. отдел. Мера пресечения арестован Обстоятельства ареста ОО НКВД Северо-Кавказского ВО Изменение меры пресечения содержался: тюрьма г. Ростов-на-Дону
Осуждение
07.05.1942
Осуждён Военный трибунал Сибирского ВО Дата осуждения 7 мая 1942 Обвинение по ст. 58 - 1"б" Приговор ВМН
Смерть
06.07.1942
ВМН Архивное дело 29681-с. Источник Книга памяти Смоленской обл. - т.7
Реабилитация осужденного
31.03.2003
Военная прокуратура Сибирского ВО
Упоминание
Около 2022
https://base.memo.ru/person/show/2139847