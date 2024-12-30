Жабин Роман Никифорович 1780 — найти родственников по фамилии на Familio
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Жабин Роман Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

12.03.1865 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Жабин Никифор Петрович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жабина Степанида Васильевна

Рождение ребёнка
1799

Сын: Жабин Емельян Фокич

Мать ребёнка: не указана

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
приемный зять Романа Никифоровича причислен из Матвеевки
Рождение ребёнка
1800

Сын: Жабин Иван Романович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
12.03.1865 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/e7f4b052-4813-4319-bf22-e805974a1ce0/46

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