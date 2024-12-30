Жабин Роман Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смерти12.03.1865 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Жабин Никифор Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1799
Сын: Жабин Емельян Фокич
Мать ребёнка: не указана
приемный зять Романа Никифоровича причислен из Матвеевки
Рождение ребёнка
1800
Сын: Жабин Иван Романович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
12.03.1865 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/e7f4b052-4813-4319-bf22-e805974a1ce0/46