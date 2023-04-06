Безносов Алексей Феодоров
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Безносов Федор Степанов
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.06.1810
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно