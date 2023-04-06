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Безносов Алексей Феодоров

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Место рождения

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1762 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Безносов Федор Степанов

Мать: скрыто настройками приватности

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
07.06.1810

Сын: Безносов Федот Алексеев

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Безносов Феодор Алексеев

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно
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