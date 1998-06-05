Лисагин Александр Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.07.1919
Дата смерти05.06.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1919
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.02.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.10.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
05.06.1998