Лисагин Александр Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисагин Александр Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.07.1919

Дата смерти

05.06.1998

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1888 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1919

Отец: Лисагин Степан Владимирович

Мать: Лисагина (Петрова) Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.02.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.10.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
05.06.1998

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