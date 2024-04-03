Челушкин Петр Давыдович 23.08.1859 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челушкин Петр Давыдович

Место рождения

Сельцо Змеевка Раненбургского уезда

Дата рождения

23.08.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1859

Отец: Челушкин Давыд Осипович

Мать: Челушкина(Селявина) (Селявина) Ольга Ивановна

Сельцо Змеевка Раненбургского уезда
Крещение
23.08.1859
Христорождественская церковь села Старокленское
Восприемники: сельца Змиевки помещицы А.Н.Янович крестьянин Семен Петров и крестьянина Григория Гаврилова жена Прасковья Варфоломеева
Смерть
Неизвестно

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