Челушкин Петр Давыдович
Место рожденияСельцо Змеевка Раненбургского уезда
Дата рождения23.08.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1859
Сельцо Змеевка Раненбургского уезда
Крещение
23.08.1859
Христорождественская церковь села Старокленское
Восприемники: сельца Змиевки помещицы А.Н.Янович крестьянин Семен Петров и крестьянина Григория Гаврилова жена Прасковья Варфоломеева
Смерть
Неизвестно