Чувашева Анна Дмитриева
Место рождения
Дата рождения1755
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Чувашевъ Григорий
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Арина
Отец ребёнка: Чувашевъ Григорий
Рождение ребёнка
1783
Сын: Чувашевъ Евстигней
Отец ребёнка: Чувашевъ Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чувашевъ Григорий