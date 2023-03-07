Чувашева Анна Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чувашева Анна Дмитриева

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1755

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1752 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Чувашевъ Григорий

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Арина

Отец ребёнка: Чувашевъ Григорий

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1783

Сын: Чувашевъ Евстигней

Отец ребёнка: Чувашевъ Григорий

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чувашевъ Григорий

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