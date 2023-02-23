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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Смерть
Неизвестно