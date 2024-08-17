Кеворк (Киюрк)
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1846 и 1849
В архивных документах Кеворк Петросов, где Петросов является по смыслу отчеством Название населенного пункта на момент рождения: село Гёдаклу (Гёдайлу, Геодаклу, Кедаклю, Кичик-Далулар, Кичик-Дялил... Показать все
Рождение ребёнка
Между 1865 и 1873
Сын: Газар
Мать ребёнка: не указана
Название населенного пункта на момент рождения: село Гёдаклу (Гёдайлу, Геодаклу, Кедаклю, Кичик-Далулар, Кичик-Дялиляр, Покр-Далар), Зангибасарский участок, Эриванский уезд, Эриванская губерния, Росс... Показать все
Смерть
Неизвестно