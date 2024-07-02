Пазюн Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пазюн Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Пазюн) Оксана Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1912

Сын: Пазюн Илья Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1915

Дочь: (Пазюн) Елена Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1926

Дочь: (Пазюн) Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

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