Пазюн Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Дочь: (Пазюн) Оксана Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1912
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1915
Дочь: (Пазюн) Елена Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1926
Дочь: (Пазюн) Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана