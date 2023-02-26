Кир (Кирей) Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКир (Кирей) Григорьев

Кир (Кирей) Григорьев

avatar

Место рождения

д.Новосёлок Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1807

Отец: ?

Мать: ?

д.Новосёлок Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1827

Сын: Иван Киров

Мать ребёнка: ?

д.Новосёлок Перемышльского уезда
Рождение ребёнка
До 1829

Сын: Егор Киров

Мать ребёнка: ?

д.Новосёлок Перемышльского уезда
Рождение ребёнка
До 1846

Сын: Георгий Киров

Мать ребёнка: ?

д.Новосёлок Перемышльского уезда
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close