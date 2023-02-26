Кир (Кирей) Григорьев
Место рожденияд.Новосёлок Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1827
Сын: Иван Киров
Мать ребёнка: ?
д.Новосёлок Перемышльского уезда
Рождение ребёнка
До 1829
Сын: Егор Киров
Мать ребёнка: ?
д.Новосёлок Перемышльского уезда
Рождение ребёнка
До 1846
Сын: Георгий Киров
Мать ребёнка: ?
д.Новосёлок Перемышльского уезда
Смерть
Неизвестно