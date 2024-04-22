Романова (Милославская) Мария Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова (Милославская) Мария Ильинична

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

01.04.1624

Дата смерти

04.03.1669

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1624

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Около 1648

Муж: Romanov Aleksey Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
?.02.1650

Дочь: Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Romanov Aleksey Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.08.1652

Дочь: Marfa Alexeevna

Отец ребёнка: Romanov Aleksey Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.02.1654

Сын: Romanov Aleksej Алексеевич

Отец ребёнка: Romanov Aleksey Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.01.1655

Дочь: Романова Anna

Отец ребёнка: Romanov Aleksey Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.09.1657

Дочь: Романова Sofia Alexeevna

Отец ребёнка: Romanov Aleksey Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.11.1658

Дочь: Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Romanov Aleksey Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.01.1660

Дочь: Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Romanov Aleksey Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.05.1661

Сын: Romanov Feodor III Алексеевич

Отец ребёнка: Romanov Aleksey Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
28.05.1662

Дочь: Феодосия Алексеевна

Отец ребёнка: Romanov Aleksey Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1664

Сын: Романов Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Romanov Aleksey Михайлович

Рождение ребёнка
03.04.1665

Сын: Романов Симеон Алексеевич

Отец ребёнка: Romanov Aleksey Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.08.1666

Сын: Романов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Romanov Aleksey Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Romanov Dimitri Алексеевич

Отец ребёнка: Romanov Aleksey Михайлович

Смерть
04.03.1669
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
1669
Вознесенский Монастырь
Вознесенский Монастырь
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