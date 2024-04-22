Романова (Милославская) Мария Ильинична
Место рождения
Дата рождения01.04.1624
Дата смерти04.03.1669
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Romanov Aleksey Михайлович
Дочь: Marfa Alexeevna
Отец ребёнка: Romanov Aleksey Михайлович
Сын: Romanov Aleksej Алексеевич
Отец ребёнка: Romanov Aleksey Михайлович
Дочь: Романова Anna
Отец ребёнка: Romanov Aleksey Михайлович
Дочь: Романова Sofia Alexeevna
Отец ребёнка: Romanov Aleksey Михайлович
Дочь: Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Romanov Aleksey Михайлович
Дочь: Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Romanov Aleksey Михайлович
Сын: Romanov Feodor III Алексеевич
Отец ребёнка: Romanov Aleksey Михайлович
Дочь: Феодосия Алексеевна
Отец ребёнка: Romanov Aleksey Михайлович
Сын: Романов Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Romanov Aleksey Михайлович
Сын: Романов Симеон Алексеевич
Отец ребёнка: Romanov Aleksey Михайлович
Отец ребёнка: Romanov Aleksey Михайлович
Сын: Romanov Dimitri Алексеевич
Отец ребёнка: Romanov Aleksey Михайлович