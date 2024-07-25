(Рашидова) Азимэ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рашидова) Азимэ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алиев Джелял Эминович

Отец ребёнка: Эфендиев Али

с. Голюмбей (сейчас Некрасовка)
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Розие

Отец ребёнка: Эфендиев Али

Рождение ребёнка
1923

Сын: Алиев Фемзи

Отец ребёнка: Эфендиев Али

Смерть
Неизвестно

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