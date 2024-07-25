(Рашидова) Азимэ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Эфендиев Али
с. Голюмбей (сейчас Некрасовка)
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Розие
Отец ребёнка: Эфендиев Али
Рождение ребёнка
1923
Сын: Алиев Фемзи
Отец ребёнка: Эфендиев Али
Смерть
Неизвестно